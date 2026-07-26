Из-за технического сбоя в Греции рейсы в Израиль и из Израиля задерживаются

Масштабный технический сбой в системе управления воздушным движением в районе Афин привел к многочисленным задержкам рейсов в самый разгар летнего туристического сезона – в том числе на маршрутах между Израилем и Грецией.

Как сообщает ICE, причиной стала неисправность радиолокационной системы, используемой для управления воздушным движением в районе Афин. Из-за этого были временно введены ограничения на интенсивность приема самолетов в международном аэропорту Афин, что вызвало значительные задержки вылетов и прилетов.

Сбой затронул и рейсы в Израиль и из Израиля. На табло аэропортов уже появились задержки рейсов, выполняемых из Миконоса, Коса, Родоса, Афин и Крита, а также вылетов из Израиля по различным направлениям в Греции.