Вступили в силу правила, обязывающие маркировать предвыборные материалы, созданные с помощью ИИ

В воскресенье, 26 июля, вступили в силу правила, обязывающие помечать материалы предвыборной кампании, созданные или отредактированные с помощью искусственного интеллекта. Соответствующие требования утвердила Центральная избирательная комиссия.

Согласно новым правилам, в печатных материалах и на изображениях пометка об использовании ИИ должна занимать не менее 5% от высоты изображения. В видеоматериалах отметка обязана оставаться на экране на протяжении всего ролика, а в аудиоматериалах – звучать в начале и в конце записи.

Данная норма реализует положение закона о выборах в Кнессет 26-го созыва, принятого парламентом в начале июля. Закон, инициированный председателем парламентской комиссии по законодательству Симхой Ротманом, ввел в иврит понятие "нехзут амука" (נחזות עמוקה), аналог термина "дипфейк", и обязал маркировать любую агитацию, в которой с помощью цифровых средств создан или существенно изменен образ человека, места, события или документа, способный выглядеть как подлинная съемка.