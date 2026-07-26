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Израиль

Вступили в силу правила, обязывающие маркировать предвыборные материалы, созданные с помощью ИИ

ИИ
Выборы 2026
время публикации: 26 июля 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 17:16
Вступили в силу правила, обязывающие маркировать предвыборные материалы, созданные с помощью ИИ
Flash90

В воскресенье, 26 июля, вступили в силу правила, обязывающие помечать материалы предвыборной кампании, созданные или отредактированные с помощью искусственного интеллекта. Соответствующие требования утвердила Центральная избирательная комиссия.

Согласно новым правилам, в печатных материалах и на изображениях пометка об использовании ИИ должна занимать не менее 5% от высоты изображения. В видеоматериалах отметка обязана оставаться на экране на протяжении всего ролика, а в аудиоматериалах – звучать в начале и в конце записи.

Данная норма реализует положение закона о выборах в Кнессет 26-го созыва, принятого парламентом в начале июля. Закон, инициированный председателем парламентской комиссии по законодательству Симхой Ротманом, ввел в иврит понятие "нехзут амука" (נחזות עמוקה), аналог термина "дипфейк", и обязал маркировать любую агитацию, в которой с помощью цифровых средств создан или существенно изменен образ человека, места, события или документа, способный выглядеть как подлинная съемка.

Израиль
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