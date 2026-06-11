30% работников, имеющих право на "маанак авода", не обращаются за ним

По данным Налогового управления, примерно 30% работников, имеющих право на трудовую дотацию ("маанак авода", ранее известный как "отрицательный подоходный налог") не подают заявки на получение этой выплаты, теряя тысячи шекелей в год. Об этом сообщает в четверг 11 июня издание "Давар", которое публикует выдержки из отчета Налогового управления.

Трудовая дотация, предназначенная для работников с низкими доходами, призвана поощрять родителей выходить на рынок труда несмотря на расходы, связанные с воспитанием детей. Как правило, право на получение выплаты имеют работники с доходом примерно от 2500 до 8000 шекелей в месяц. Для родителей-одиночек верхний порог дохода может достигать около 13000 шекелей. Размер выплаты зависит от уровня дохода и количества детей.

В ходе проведенного Налоговым управлением исследования выявились значительные различия между группами населения. Среди женщин уровень реализации права на получение гранта превышает 75%, тогда как среди мужчин составляет около 61%. Хотя за период с 2013 по 2023 год разрыв несколько сократился, он остается существенным. Число женщин, имеющих право на выплату, примерно на 85% выше числа мужчин, средний размер получаемых ими выплат также больше.

Особенно высокий уровень использования программы зафиксирован среди ультраортодоксального населения – около 87%. Для сравнения, среди неортодоксального еврейского населения этот показатель составляет около 69%. Среди ультраортодоксов женщины также чаще обращаются за выплатой, однако разница между мужчинами и женщинами значительно меньше – 87% против 82,5%.

Исследование также показывает заметное улучшение ситуации в арабском и друзском секторах. Если в 2013 году уровень реализации права на получение гранта там был существенно ниже, чем среди нехаредимного еврейского населения, то за последнее десятилетие этот разрыв практически исчез среди друзов и значительно сократился среди арабов.

В арабских населенных пунктах доля получателей гранта выросла менее чем с 55% до более чем 67%, а в друзских – с 56% до 72%, что превышает средний показатель по стране.

Авторы исследования отмечают, что такие факторы, как размер населенного пункта и его удаленность от центра страны, существенного влияния на уровень реализации права на получение выплаты не оказывают.