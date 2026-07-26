Какие виды рыб проникают из Красного моря в Средиземное, и каковы последствия этого процесса

Исследователи из Тель-Авивского университета разработали модель, которая на основе анализа инвазивных видов позволяет предсказать, какие виды рыб из Красного моря готовы переселиться в Средиземное.

С момента открытия Суэцкого канала из Красного моря в Средиземное уже мигрировало более 120 видов рыб. Средиземное море постепенно теплеет, и процесс миграции ускоряется, что создает угрозу для местных экосистем. Чтобы выяснить, какие виды рыб уже готовы к вторжению и каковы его вероятные последствия, ученые проанализировали параметры 179 популяций рыб с помощью подводных видеосистем. Работа опубликована в журнале Journal of Animal Ecology.

Среди кандидатов на ближайшую миграцию модель выделила такие виды, как звездчатый аротрон (Arothron stellatus), красноморская султанка (Parupeneus heptacanthus) и желтопятнистый каранкс (Turrum fulvoguttatum). Главным фактором успешного переселения оказалась независимость вида от коралловых рифов, поскольку в Суэцком канале и Средиземном море рифы практически отсутствуют.

Оказавшись в новой среде, рыбы быстро меняют привычки и приспосабливаются к доступным местным биотопам. Пришельцы далеко не всегда занимают пустующие экологические ниши, чаще всего они заселяют те же участки, что и местные виды. Это создает жесткую конкуренцию за пищу, укрытия и пространство и оказывает серьезное давление на местную фауну.

Соавтор исследования профессор Йони Бельмакер отметил: "До сих пор попытки понять процесс вторжения фокусировались на видах, которые уже достигли Средиземного моря. Наша модель работает глубже. Мы изучили, какие качества этих видов помогли им совершить свое путешествие на север. Это позволяет нам перейти от объяснения уже произошедших вторжений к прогнозированию следующих".

Созданная учеными модель позволит экологам заранее выявлять потенциальные вторжения и своевременно принимать меры по защите и регулированию морской экосистемы.