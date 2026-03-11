Опубликован проект компенсаций бизнесам, пострадавшим во время войны

Министерство финансов и Палата налоговых консультантов согласовали проект компенсаций бизнесам, пострадавшим из-за ограничений на экономическую деятельность во время операции "Рык льва".

Право на компенсацию будут иметь предприятия, чей оборот в марте 2026 года снизился на 25% по сравнению с мартом 2025 года (для отчитывающихся на ежемесячной основе) или чей оборот в марте-апреле 2026 года снизился на 12,5% по сравнению смартом-апрелем 2026 года (для отчитывающихся раз в два месяца).

Дополнительным условием является наличие годового оборота в диапазоне от 12 тысяч шекелей до 400 миллионов шекелей.

Предприятия будут иметь право на два вида грантов – на покрытие постоянных расходов (рассчитывается на основании среднемесячных расходов предприятия в 2025 году) и на покрытие расходов на заработную плату.

Механизм уже утвержден министерством финансов, однако требует утверждения финансовой комиссией Кнессета.