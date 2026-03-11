ЦАХАЛ: как фонд "Аль-Кард аль-Хасан" превратился в "кошелек" Хизбаллы и цель для удара

Армия обороны Израиля опубликовала подробный рассказ о том, как террористическая организация "Хизбалла" использует фонд "Аль-Кард аль-Хасан": за операцией против различных объектов фонда по всему Ливану стоит солидная история и экономический механизм, при помощи которого "Хизбалла" пытается выжить, восстановиться и укрепить свое влияние в ливанском обществе.

"Благотворительная" ассоциация "Аль-Кард аль-Хасан", основанная в 1981 году, представляется широкой публике в Ливане как общественный институт, предоставляющий кредиты и депозитные услуги. На практике же на протяжении многих лет она служила экономическим хребтом "Хизбаллы" и параллельным финансовым механизмом по отношению к официальной банковской системе государства.

В отличие от привычных нам банков, которые обязаны соблюдать регулирование и работают через цифровые системы переводов вроде SWIFT, ассоциация действует по принципу "наличной экономики". Граждане вносят доллары или золото, а организация выдает взамен наличные займы. Поскольку не осуществляются различимые банковские переводы, не остается следов, а отсутствие контроля превращает каждый гражданский вклад в часть "черного" денежного пула.

По оценкам, объем средств, проходящих через ассоциацию, превышает 3 миллиарда долларов, и она обслуживает около 300 тысяч ливанцев. Через нее "Хизбалла" отмывает иранские деньги и переводит другие средства обратно государству – главному спонсору ее деятельности.

Фактически эта инфраструктура позволяет существовать отдельной экономической сети, подпитывающей то, что иногда называют "государством Хизбаллы": параллельной системе услуг, включающей здравоохранение, образование и гражданскую помощь.

Боевики террористической организации держат в ней счета и через них регулярно получают выплаты. Вся ассоциация сосредоточила у себя большую часть средств "Хизбаллы", в том числе гражданские вклады, на которые организация опирается во время войны; эти средства использовались и продолжают использоваться для приобретения, финансирования и производства вооружений, а также для продолжения военной деятельности.

Процесс восстановления "Хизбаллы" после конфликта опирается не только на военное восстановление, но и на ее экономическую инфраструктуру. "Аль-Кард аль-Хасан" играет в этих усилиях центральную роль. Ассоциация финансирует восстановление домов, разрушенных в ходе боевых действий, в том числе домов гражданских лиц, которые хранили в своих домах ракеты, оружие и боеприпасы по заданию "Хизбаллы".

Таким образом сохраняется прежняя схема действий: внешне – гражданское восстановление, при одновременном сохранении скрытой военной инфраструктуры.

Еще в октябре 2024 года ВВС нанесли удары по филиалам банка ассоциации, действовавшего под прикрытием, и обозначили его как цель. С тех пор организация занималась физическим восстановлением объектов, пострадавших в тех атаках.

Параллельно террористическая организация через этот банк возобновила выплаты временной жилищной помощи тем семьям и тем самым укрепила прямую экономическую связь между собой и гражданами.

В декабре 2025 года, несмотря на международное давление с требованием демонтировать организацию, банк опубликовал официальное сообщение, в котором заявил, что продолжает работать во всех своих филиалах по всему Ливану, представляя свою деятельность как механизм общественных займов между донорами и заемщиками для социальных нужд. Однако и за этим новым определением продолжает существовать один из центральных механизмов, позволяющих "Хизбалле" выживать и восстанавливать свою силу.

Удары по 30 филиалам ассоциации на этой неделе оставили их разрушенными. Однако, согласно имеющейся у ЦАХАЛа информации, в эти самые моменты "Хизбалла" отдает приоритет своим людям и переводит им оставшиеся денежные резервы – за счет сбережений сотен тысяч ливанских граждан. В течение недели пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке призвал жителей Ливана немедленно потребовать свои деньги у руководителей филиалов и самой ассоциации, которая бросает общество на произвол судьбы ради чужих интересов в то время, когда окружающая его экономическая инфраструктура рушится.

Эти масштабные удары являются оперативным шагом в рамках более широкой концепции, цель которой – добиться всеобщей конфискации финансового механизма "Хизбаллы" и его полной изоляции от мировой экономической системы. Здесь содержится ясный сигнал Бейруту: пока на его территории будет позволено действовать параллельной и неподконтрольной системе финансовой, государство будет нести ответственность за последствия. Восстановление не сможет происходить через каналы террора – оно возможно только через демонтаж инфраструктуры, позволяющей террористической организации наращивать свою мощь.