Виткофф: "Россия сказала, что не делится разведданными с Ираном. Поверим ей на слово"

Специальный представитель президента США Стивен Виткофф сообщил, что в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом, состоявшегося 9 марта, российское руководство заявило, что не передает Ирану касающуюся США разведывательную информацию.

"Поверим им на слово. Будем надеяться, что так и есть", – сказал Виткофф в интервью CNBC, добавив, что помощник президента России Юрий Ушаков в телефонном разговоре с ним и Джаредом Кушнером также заявил, что Москва не делится разведданными с Тегераном.

6 марта газета The Washington Post сообщила, что Россия предоставляет Ирану данные для целеуказания по военным кораблям и самолетам армии США, чтобы иранский режим мог атаковать американские силы на Ближнем Востоке. Это было первое свидетельство, что она участвует, пусть и косвенно, в войне, сообщили изданию три информированных источника.

Как утверждается, Россия передавала Ирану местоположения американских военных объектов, включая корабли и самолеты, рассказали источники, говорившие на условиях анонимности из-за чувствительности темы. Масштаб российской помощи Ирану в вопросах целеуказания до конца не ясен. По их словам, способность иранских военных самостоятельно обнаруживать силы США была подорвана менее чем за неделю боев.

На следующий день президент Трамп сказал, что у США "нет никаких признаков" того, что Россия помогает Ирану. Тогда же стало известно, что специальный посланник президента США Стив Виткофф передал Москве предупреждение с просьбой не предоставлять Ирану данные о местонахождении целей и иную помощь.