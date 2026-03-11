В Эйлате завершено строительство нового автовокзала

В начале этой недели в Эйлате состоялась церемония завершения строительства нового автовокзала в Эйлате, который придет на смену старому, построенному около 50 лет назад.

Современный пассажирский комплекс втрое больше старого автовокзала и включает просторный кондиционированный зал ожидания, 10 оборудованных перронов, 23 служебных парковочных места, современные электронные табло, сервисный центр и три защищенных помещения.

К автовокзалу будет прилегать новый трехэтажный торговый центр с международными и израильскими брендами, фуд-кортом, зоной развлечений и подземной парковкой на 350 мест.

Ожидается, что терминал будет обслуживать около 2 миллионов пассажиров в год.

В ближайшие дни муниципалитет должен завершить инфраструктурные работы на прилегающих улицах, а автобусная компания "Эгед" – переезд в новое здание.

Открытие нового автовокзала намечено на начало апреля.