11 ноября 2025
Экономика

В 95 лет "Оракул из Омахи" Уоррен Баффет уходит с поста главы Berkshire Hathaway

Финансы
время публикации: 11 ноября 2025 г., 21:51
AP Photo/Nati Harnik

Легендарный 95-летний инвестор Уоррен Баффет, известный как "Оракул из Омахи" опубликовал прощальное письмо, в котором после 60 лет на посту генерального директора холдинговой компании Berkshire Hathaway передал эстафету новому руководителю Грегу Абелю.

В письме Баффет, который продолжит занимать пост председателя совета директоров холдинга, сообщил, что намерен держать значительное количество акций класса А до тех пор, пока инвесторы "не обретут тот уровень комфорта при новом руководстве, который у них был до сих пор".

По состоянию на конец второго квартала 2025 года Баффет владел акциями Berkshire Hathaway стоимостью 149 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим акционером компании и одним из богатейших людей планеты. Большая часть его состояния основана на акциях холдинга класса А, которые торгуются по цене около 750 тысяч долларов за акцию.

В начале письма Баффет сообщил, что 1800 таких акций были конвертированы в 2,7 миллиона акций класса Б и переданы четырем фондам, контролируемым членами его семьи.

Баффет указывает в письме, что больше не будет писать годовой отчет Berkshire и выступать на ежегодном собрании, поделился воспоминаниями о детстве и молодости, подчеркнул, что чтобы дожить до старости, требуется огромная доза везения, "но даже у везения есть пределы".

