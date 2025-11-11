Франция не допустила восемь оборонных компаний из Израиля к участию в выставке Milipol Paris
время публикации: 11 ноября 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 19:56
Во вторник, 11 ноября, Париж уведомил Иерусалим, что после проверки заявок восемь израильских компаний не будут допущены к участию в оборонной выставке Milipol Paris. Телеканал i24 отмечает, что название компаний, не допущенных к выставке, не публикуются.
По словам французских властей, это решение принято с целью предотвратить пропалестинские акции протеста во время проведения выставки.
Новостная служба N12 передала, что Иерусалим угрожает "жестким ответом". Источник телеканала заявил: "Это будет иметь драматические последствия для двусторонних отношений, которые и без того значительно ухудшились в последние месяцы".
По данным i24, на участие в выставке подавали заявки 45 израильских компаний.
