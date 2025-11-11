Минфин: к концу года будет собрано налогов на 27 млрд шекелей больше запланированного

В октябре 2025 года налоговые поступления в госказну составили 40,7 миллиарда шекелей, а с начала года было собрано 432,3 миллиарда шекелей налогов, на 15,3% больше, чем за первые десять месяцев 2024 года.

По оценке министерства финансов, к концу года налоговые поступления достигнут 520 миллиардов шекелей, на 27 миллиардов шекелей превысив сумму, заложенную в государственный бюджет.

В министерстве относят повышение налоговых поступлений на счет успешного внедрения программы предварительной регистрации налоговых квитанций, направленной на борьбу с уклонением от НДС, и других мер по борьбе с нелегальным капиталом, а также на счет изменения политики взимания налогов с нераспределенной прибыли.

Поступления от прямых налогов выросли с начала года на 8%, в том числе от подоходного налога – на 13%, а налога на доходы от капитала – на 62%. Поступления от косвенных доходов выросли на 3%, в том числе от НДС и от акциза на топливо – на 10%.