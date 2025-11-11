За "послевоенный" месяц венчурные фонды в Израиле привлекли 1,4 млрд долларов

В сентябре 2025 года израильская экономическая компания IVC опубликовала отчет, свидетельствующий о резком сокращении средств, привлекаемых израильскими венчурными фондами. По состоянию на тот момент с начала года 12 фондов привлекли всего 260 миллионов долларов.

Новый отчет компании, публикуемый через месяц после прекращения огня в секторе Газы, рисует кардинально иную картину – 20 фондов и 1,61 миллиарда долларов для инвестиций в хайтек. Эти цифры означают, что израильский венчурный сектор начал восстанавливаться после спада, начавшегося еще в 2022 году.

По оценкам специалистов, на самом деле речь не идет о мобилизации дополнительных 1,4 миллиарда долларов в сжатые сроки, а о политике фондов, которые продолжали привлекать инвесторов, но не торопились афишировать это до окончания войны из-за антиизраильского сантимента.