11 ноября 2025
11 ноября 2025
Экономика

За "послевоенный" месяц венчурные фонды в Израиле привлекли 1,4 млрд долларов

Хайтек
Инвестиции
время публикации: 11 ноября 2025 г., 08:38 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 08:39
За послевоенный месяц венчурные фонды в Израиле привлекли 1,4 млрд долларов
AP Photo/Elise Amendola, File

В сентябре 2025 года израильская экономическая компания IVC опубликовала отчет, свидетельствующий о резком сокращении средств, привлекаемых израильскими венчурными фондами. По состоянию на тот момент с начала года 12 фондов привлекли всего 260 миллионов долларов.

Новый отчет компании, публикуемый через месяц после прекращения огня в секторе Газы, рисует кардинально иную картину – 20 фондов и 1,61 миллиарда долларов для инвестиций в хайтек. Эти цифры означают, что израильский венчурный сектор начал восстанавливаться после спада, начавшегося еще в 2022 году.

По оценкам специалистов, на самом деле речь не идет о мобилизации дополнительных 1,4 миллиарда долларов в сжатые сроки, а о политике фондов, которые продолжали привлекать инвесторов, но не торопились афишировать это до окончания войны из-за антиизраильского сантимента.

