11 ноября 2025
11 ноября 2025
Экономика

Мэр Хайфы обещал, что из городского аэропорта можно будет летать в Париж

Авиация
Хайфа
время публикации: 11 ноября 2025 г., 22:41
Мэр Хайфы обещал, что из городского аэропорта можно будет летать в Париж
Мэр Хайфы Йона Яхав объявил на конференции NextBay 2025, что министр транспорта Мири Регев одобрила решение о продлении взлетно-посадочной полосы хайфского аэропорта на несколько сотен метров.

В случае реализации этого проекта аэропорт, на данный момент обслуживающий только региональные рейсы (Эйлат, Кипр, Ионические острова), сможет принимать среднемагистральные самолеты и "обслуживать рейсы в Париж, став воротами между Европой и Азией".

Следует отметить, что превращение Хайфского аэропорта во вспомогательный аэропорт для аэропорта Бен-Гурион невозможно по топографическим причинам – нет места для строительства взлетно-посадочной полосы достаточной длины для приема самолетов всех классов.

Экономика
