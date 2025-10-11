x
11 октября 2025
|
последняя новость: 10:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 октября 2025
|
11 октября 2025
|
последняя новость: 10:31
11 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Трамп заявил, что с ноября будут введены 100-процентные тарифы на импорт из Китая

США
Дональд Трамп
Китай
время публикации: 11 октября 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 09:53
Трамп заявил, что с ноября будут введены 100-процентные тарифы на импорт из Китая
AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп заявил, что с ноября введет дополнительные 100-процентные тарифы на импорт из Китая, сообщает ВВС.

В сообщении Трампа в соцсети TruthSocial сказано, что США также введут экспортный контроль в отношении критически важного программного обеспечения.

Ранее президент США резко отреагировал на решение Пекина ужесточить правила экспорта редкоземельных металлов, обвинив Китай во "враждебности" и попытке "держать мир в заложниках".

Он пригрозил отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но позже уточнил, что все-таки не отменил ее, хотя и "не уверен, что она состоится".

Финансовые рынки отреагировали на заявление Трампа падением: индекс S&P 500 закрылся с понижением на 2,7% – самым резким с апреля.

Китай удерживает мировое лидерство в производстве редкоземельных металлов и других ключевых материалов, используемых в автомобилях, смартфонах и множестве других товаров.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 29 сентября 2025

Дональд Трамп объявил, что введет 100%-тный налог на зарубежные фильмы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 августа 2025

Трамп ввел для Израиля пошлину в 15%