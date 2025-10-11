Трамп заявил, что с ноября будут введены 100-процентные тарифы на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что с ноября введет дополнительные 100-процентные тарифы на импорт из Китая, сообщает ВВС.

В сообщении Трампа в соцсети TruthSocial сказано, что США также введут экспортный контроль в отношении критически важного программного обеспечения.

Ранее президент США резко отреагировал на решение Пекина ужесточить правила экспорта редкоземельных металлов, обвинив Китай во "враждебности" и попытке "держать мир в заложниках".

Он пригрозил отменить встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но позже уточнил, что все-таки не отменил ее, хотя и "не уверен, что она состоится".

Финансовые рынки отреагировали на заявление Трампа падением: индекс S&P 500 закрылся с понижением на 2,7% – самым резким с апреля.

Китай удерживает мировое лидерство в производстве редкоземельных металлов и других ключевых материалов, используемых в автомобилях, смартфонах и множестве других товаров.