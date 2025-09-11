Ларри Эллисон ненадолго отобрал у Илона Маска титул самого богатого человека планеты

В среду, 10 сентября, корпорация Oracle опубликовала финансовый отчет, значительно превысивший ожидания аналитиков, сообщив о резком росте спроса на мощности принадлежащих ей дата-центров.

Публикация отчета привела к росту стоимости акций на 43%, что сделало основателя и крупнейшего индивидуального акционера Oracle Ларри Эллисона самым богатым человеком в мире.

К закрытию торгов стоимость акций немного отошла от пика, и итоговый суточный рост составил 36%. В результате состояние Эллисона подскочило на 89 миллиардов долларов до 383,2 миллиарда долларов, что на 1 миллиард меньше, чем у Маска.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац объявила во вторник после закрытия торгов, что компания подписала четыре многомиллиардных контракта с клиентами.