Вдовец отсудил в Офакиме половину квартиры, завещанной Обществу охраны животных

Беэр-Шевский суд по семейным делам удовлетворил иск вдовца против Общества охраны животных, которому его покойная супруга завещала квартиру в Офакиме.

Согласно решению суда, несмотря на то, что квартира была зарегистрирована на имя жены, вдовец имеет право на половину квартиры.

Вдовец, который жил со своей покойной женой в этой квартире около 30 лет, утверждал в исковом заявлении, что квартира была приобретена ими совместно и что именно он ремонтировал ее своими руками и за свой счет, и что квартира была зарегистрирована на имя жены, потому что она угрожала самоубийством.

Общество охраны животных утверждало, что вдовец и покойная не жили вместе с 1999 года, что покойная купила квартиру самостоятельно на деньги, полученные в наследство, и что вдовец не вложил в нее ни шекеля. Общество также отрицало, что покойная страдала психическим заболеванием.

Судья Ротем Кодлер-Айиш полностью удовлетворила иск вдовца и раскритиковала поведение Общества охраны животных, позиция которого полностью развалилась при рассмотрении доказательств. В частности, на момент покупки квартиры оба родителя покойной были живы, а ее отец все еще жив, что фактически разрушает утверждение Общества защиты животных о том, что покойная купила квартиру на деньги, полученные в наследство от родителей.

Судья также отклонила утверждение общества относительно психического состояния покойной, отметив, что имеющиеся в деле материалы "говорят сами за себя", и обязала Общество выплатить вдовцу 40000 шекелей судебных издержек.