В Гуш-Дане стартует первый этап проекта "быстрых полос"

В воскресенье, 12 апреля, в Гуш-Дане запускается первый этап проекта "быстрых полос" на шоссе Аялон (трасса №20) и Прибрежном шоссе. Как пишет "Калькалист", стоимость проекта оценивается в 8 млрд шекелей.

На начальном этапе полосы предназначены прежде всего для общественного транспорта, шаттлов и совместных поездок, а пассажирам предложат бесплатные электрические шаттлы из нового транспортного комплекса в Шфаиме в Тель-Авив и основные деловые зоны агломерации.

По опубликованным данным, шаттлы будут курсировать с высокой частотой и останавливаться, в частности, у комплекса Азриэли, Кирии, больницы "Ихилов", Алмазной биржи в Рамат-Гане, а также в районах Рамат а-Хаяль и Кирьят-Атидим.

Комплекс в Шфаиме включает около 7000 бесплатных парковочных мест и задуман по принципу "перехвати и поезжай", чтобы водители оставляли машины на подъезде к Тель-Авиву и пересаживались на общественный транспорт.

В дальнейшем доступ к этим полосам получат и частные автомобили, но уже за плату по динамическому тарифу, который будет зависеть от загруженности трассы. Эта часть проекта уже вызывает критику: в израильских СМИ предупреждают, что "быстрые полосы" могут превратиться в удобство прежде всего для обеспеченных водителей, тогда как бесплатный приоритет сохранится для шаттлов и совместных поездок.

Как сообщалось ранее, скоростные полосы будут действовать на участке протяженностью 18 километров между развязкой Шфаим и развязкой а-Шалом. Проезд для автобусов и транспортных средств более чем с тремя пассажирами, будет бесплатным. Для легковых автомобилей менее чем с тремя пассажирами, в зависимости от загруженности трассы, цена будет составлять от 6,99 до 104,91 шекеля. Плата будет взиматься начиная с июля 2026 года. В случае, если средняя скорость на скоростной полосе упадет ниже 70 км/ч, доступ на нее для автомобилей с недостаточным количеством пассажиров может быть временно закрыт.