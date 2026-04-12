Часть Эйфелевой башни выставлена ​​на продажу

Фрагмент подлинной лестницы Эйфелевой башни выставят на аукцион во французской столице в мае. Потенциальным покупателям понадобятся не только внушительные финансовые возможности, но и достаточно высокие потолки, чтобы разместить покупку. Речь идет о первом сегменте оригинальной винтовой лестницы, которая при открытии башни в 1889 году соединяла второй и третий уровни. Конструкция включает 14 ступеней, закрепленных на крестообразной опоре. Ее высота достигает 2,75 метра, а диаметр – около 1,75 метра.

С момента открытия в рамках Всемирной выставки 1889 года, приуроченной к столетию Французской революции, башню посетили примерно 300 миллионов человек. На протяжении почти ста лет посетители поднимались на вершину по этим ступеням, однако в 1983 году Эйфелева башня прошла масштабную реконструкцию: часть исторической лестницы разобрали и заменили лифтами.

21 мая один из таких фрагментов выставят на торги в Париже – аукцион проведет отдел ар-деко компании Artcurial. По данным аукционного дома, стартовая оценка лота составляет от 120 000 до 150 000 евро. Личность продавца не раскрывается, однако известно, что этот элемент находился в одной частной коллекции более 40 лет – с момента демонтажа в 1983 году. В Artcurial отмечают, что подобная продажа – это редкий шанс приобрести часть знаменитого исторического сооружения.

Всего в 1983 году было реализовано 20 сегментов лестницы, и большинство из них до сих пор принадлежит первоначальным владельцам. Во Франции отдельные части можно увидеть в Музее Орсе и Городе наук и индустрии, а также на востоке страны – в Музее истории железа. Кроме того, некоторые элементы находятся за рубежом: один экспонируется в садах фонда Йоисии в Яманаси (Япония), а другой – неподалеку от Статуи Свободы в Нью-Йорке. Ранее Artcurial уже продавала подобные фрагменты, и они неизменно вызывали высокий интерес. Самым дорогим стал участок № 13, ушедший с молотка в 2016 году за 523 800 евро.