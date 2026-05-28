Почти треть работников здравоохранения сталкиваются с риском развития рака из-за работы

Новое исследование показало, что сотрудники сферы здравоохранения и социального ухода регулярно сталкиваются с факторами, способными повышать риск развития рака, от рентгеновского излучения до химических веществ, используемых при стерилизации и дезинфекции. По данным Европейского агентства по безопасности и охране труда (EU-OSHA), рак остается главной причиной смертей, связанных с условиями труда. Ежегодно от заболеваний, вызванных воздействием опасных веществ на рабочем месте, умирают около 100 тысяч человек.

Исследование, основанное на более чем 24 тысячах интервью с работниками из шести европейских стран, показало, что почти половина опрошенных за последнюю рабочую неделю контактировала как минимум с одним канцерогенным фактором. Среди работников здравоохранения и социальной сферы о таком воздействии сообщили почти 30% участников, а почти 8% сталкивались сразу с несколькими факторами риска.

Авторы исследования отмечают, что угрозы, связанные с канцерогенами в медицине и сфере ухода, долгое время оставались менее заметными по сравнению с другими отраслями. При этом сектор охватывает более 21 миллиона работников по всей Европе – от сотрудников больниц и домов престарелых до сиделок и работников по уходу на дому.

Исследователи изучали воздействие 24 факторов риска, включая химические вещества и физические воздействия. Чаще всего работники сталкивались с ионизирующим излучением, выхлопами дизельных двигателей, ультрафиолетовым излучением, формальдегидом и бензолом. Так, сотрудники анатомических лабораторий чаще подвергались воздействию формальдегида, водители и механики – выхлопных газов дизельных двигателей, а зубные техники – мелкодисперсной кремниевой пыли при изготовлении коронок и протезов. Эксперты подчеркивают, что длительный контакт с опасными веществами на рабочем месте остается одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний и требует более эффективных мер профилактики.