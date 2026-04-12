Ришон ле-Цион, Ашдод, Кфар-Саба и другие: стартует новая лотерея "Квартира со скидкой"

Министерство строительства опубликовало список городов и количество разыгрываемых проектов в рамках 11-й лотереи программы субсидируемого жилья "Квартира со скидкой" ("Дира ба-Анаха").

В рамках лотереи будут разыгрываться 7922 квартиры в 19 различных населенных пунктах по всей стране, включая Ашдод, Кфар-Сабу, Маале-Адумим, Нагарию, Бейт-Даган и другие.

В соответствии с указанием министерства строительства, в этой лотерее до 50% квартир будут выделены для активных резервистов, из них около 25% для бойцов.

Больше всего квартир будут разыграны в Маале-Адумим, где выставлены 16 строительных проектов на 1663 квартиры. На втором месте Кирьят-Гат с девятью проектами на 1433 квартиры. В Кфар-Сабе будут разыграны 11 строительных проектов на 1045 квартир.

В Эйлате разыгрываются 99 квартир, в Ашдоде – 256, в Бейт-Шемеше 425, в Ришон ле-Ционе 148, в Хадере 268, в Мазкерет-Батье 427.

Подать заявки на участие в лотерее можно до 30 апреля 2026 года.