12 апреля 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Железнодорожная станция в Ашдоде изменит название

Ашдод
Железные дороги
время публикации: 12 апреля 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 12:24
Железнодорожная станция в Ашдоде изменит название
Photo by Hadas Parush/Flash90

"Ракевет Исраэль" сообщила об изменении названия ашдодской железнодорожной станции. Вместо "Ашдод ад-Алом" она будет называться "Ашдод ад-Алом Метрополь". Как отмечается, решение было принято в связи с обращением мэра города Йехиэля Ласри и при поддержке министра транспорта Мири Регев.

16 марта муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила к вступлению в силу план создания промышленно-делового комплекса с наукоемким производством на площади около 11 гектаров вблизи железнодорожной станции. Он получит название "Метрополь".

В общей сложности, планируется строительство 1,24 миллионов кв. метров площадей, в том числе 930000 будут отданы промышленности и торговле. Будут построены гостиницы на сотни мест, 3500 жилых квартир, общественные площади.

Предполагается создание более 40000 рабочих мест. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
