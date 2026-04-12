Железнодорожная станция в Ашдоде изменит название

"Ракевет Исраэль" сообщила об изменении названия ашдодской железнодорожной станции. Вместо "Ашдод ад-Алом" она будет называться "Ашдод ад-Алом Метрополь". Как отмечается, решение было принято в связи с обращением мэра города Йехиэля Ласри и при поддержке министра транспорта Мири Регев.

16 марта муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила к вступлению в силу план создания промышленно-делового комплекса с наукоемким производством на площади около 11 гектаров вблизи железнодорожной станции. Он получит название "Метрополь".

В общей сложности, планируется строительство 1,24 миллионов кв. метров площадей, в том числе 930000 будут отданы промышленности и торговле. Будут построены гостиницы на сотни мест, 3500 жилых квартир, общественные площади.

Предполагается создание более 40000 рабочих мест. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов шекелей.