TankerTrackers: в субботу через Ормузский пролив прошли танкеры с 6 млн баррелей нефти

11 апреля через Ормузский пролив прошли танкеры с примерно 6 млн баррелей нефти – около 2 млн баррелей иракской и 4 млн баррелей саудовской. Об этом сообщила платформа TankerTrackers, отслеживающая движение нефтяных танкеров.

На фоне частичного возобновления судоходства после американо-иранских переговоров эти поставки стали одним из первых заметных признаков восстановления экспорта через ключевой энергетический маршрут мира.

Reuters подтверждает, что 11 апреля из Ормуза вышли как минимум несколько полностью загруженных супертанкеров, включая суда с иракской и саудовской нефтью. Агентство отмечает, что это произошло после длительных перебоев: ранее сотни судов ожидали прохода, а рынок опасался дальнейшего срыва поставок через пролив, через который в нормальных условиях проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ.

На этом фоне Саудовская Аравия объявила о восстановлении полной пропускной способности своего нефтепровода East-West до 7 млн баррелей в сутки, который используется как обходной маршрут в случае проблем в Ормузе. Это снижает риски для экспорта саудовской нефти, однако ситуация в районе пролива по-прежнему остается одним из главных факторов нестабильности мирового энергетического рынка.