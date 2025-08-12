x
12 августа 2025
Экономика

Минтранс провел заседание по поводу открытия в Израиле базы Wizz Air

время публикации: 12 августа 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 11:36
Moshe Shai/FLASH90

В министерстве транспорта Израиля в понедельник, 11 августа, состоялось рабочее заседание по поводу создания в аэропорту Бен-Гурион оперативной базы венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air.

Как сообщает "Калькалист", база должна включать ангар для самолетов и объекты для экипажей и пилотов.

Среди рассматривавшихся вопросов – формат найма израильских сотрудников, включая пилотов (существует разница в регуляции между Израилем и ЕС в порядке работы пилотов, включая часы работы и отдыха).

Также минтранс намерен в обмен на открытие базы в Израиле получить от Wizz Air обязательство, что компания не прекратит полеты в Израиль в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности.

