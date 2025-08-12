x
12 августа 2025
|
последняя новость: 10:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 10:05
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Эль-Аль" намерен вернуться в Эйлат после 10-летнего перерыва

Эйлат
El Al
время публикации: 12 августа 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 09:00
"Эль-Аль" намерен вернуться в Эйлат после 10-летнего перерыва
Moshe Shai/FLASH90

Авиакомпания "Эль-Аль" проводит согласование с министерством транспорта по поводу возвращения на рынок внутренних авиаперевозок после 10 лет отсутствия, и возобновления полетов в Эйлат из аэропорта Бен-Гурион.

В последние 10 лет внутреннее авиасообщение обеспечивали авиакомпании "Аркия" и "Исраэйр", к которым год назад присоединилась новая авиакомпания "Эйр Хайфа".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 мая 2025

Air Haifa снижает майские цены на 30% из-за кризиса с авиаперелетами
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 марта 2025

Компания Arkia объявила о сокращении числа рейсов в Эйлат