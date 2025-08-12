"Эль-Аль" намерен вернуться в Эйлат после 10-летнего перерыва

Авиакомпания "Эль-Аль" проводит согласование с министерством транспорта по поводу возвращения на рынок внутренних авиаперевозок после 10 лет отсутствия, и возобновления полетов в Эйлат из аэропорта Бен-Гурион.

В последние 10 лет внутреннее авиасообщение обеспечивали авиакомпании "Аркия" и "Исраэйр", к которым год назад присоединилась новая авиакомпания "Эйр Хайфа".