Еврейский университет примет участие в воскресной забастовке

Руководство Еврейского университета объявило, что вуз присоединится к забастовке в поддержку требования об освобождении заложников, намеченной на воскресенье, 17 августа.

Ранее о разрешении своим работникам участвовать в дне протеста без вычета зарплаты объявили компании из "Штаба хайтека", такие как Wix, Fiverr, OneBook, Mint Media, Fireblox, BigID, Papaya Global, Ramp и Natural Intelligence, и венчурные фонды Qumra Capital, Pitango, Disruptive и NFX.

Коллегия адвокатов объявила, что присоединится к забастовке, и призвала крупные адвокатские конторы последовать ее примеру.

Совет глав университетов объявил, что сотрудники университетов также смогут участвовать в акциях дня протеста, "по возможности избегая нанесения ущерба студентам". Согласно этому заявлению, "17 августа уже нет занятий в учреждениях. В основном идут повторные экзамены для резервистов, которые не пострадают, а большинство административного персонала и так в отпуске. Поэтому каждый, кто захочет участвовать в протестах/забастовке, сможет это сделать".

Напомним, что председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид отклонил призывы объявить всеобщую забастовку.