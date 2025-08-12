x
Экономика

"Аркия" анонсировала прямые рейсы в Ханой и Бангкок

время публикации: 12 августа 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 11:36
"Аркия" анонсировала прямые рейсы в Ханой и Бангкок
Chaim Goldberg/Flash90

Израильская авиакомпания "Аркия" объявила о выходе с ноября 2025 года на маршруты, соединяющие Израиль с Юго-Восточной Азией.

С ноября авиакомпания начнет обслуживать дважды в неделю прямые рейсы в Бангкок. Стоимость билетов – от 1000 долларов в две стороны.

С января 2026 года "Аркия" также будет летать в Ханой. Стоимость билетов – от 1200 долларов в обе стороны. На первом этапе будет выполняться один рейс в неделю, а затем – два рейса в неделю.

Экономика
