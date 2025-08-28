x
28 августа 2025
28 августа 2025
28 августа 2025
последняя новость: 11:46
28 августа 2025
Экология
время публикации: 28 августа 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 11:08
Минэкологии назвало 10 самых загрязняющих предприятий Израиля за 2024 год
AP Photo/J. David Ake

Министерство экологии опубликовало ежегодный отчет о воздействии промышленности на окружающую среду за 2024 год, оценив экологический ущерб от крупнейших промышленных предприятий Израиля.

Электростанция "Орот Рабин" в Хадере сохранила статус самого загрязняющего предприятия страны, несмотря на снижение уровня выбросов на 10% по сравнению с предыдущим годом. Общая стоимость экологического ущерба от станции составила 3,18 миллиарда шекелей. Ситуация на "Орот Рабин" не изменится радикально до полной остановки четырех установок, работающих на угле.

Цементный завод "Нешер" возле Рамле поднялся на второе место с показателем 1,22 миллиарда шекелей экологического ущерба. Электростанция "Ротенберг" в Ашкелоне заняла третью позицию со стоимостью выбросов 1,18 миллиарда шекелей.

Далее следуют электростанция "Гезер", электростанция "Эшколь" в Ашдоде, электростанция "Дорад" в Ашкелоне, электростанция "Орот Ховав" в Негеве, электростанция "Хагит" в Хоф а-Кармеле, Хайфский НПЗ и электростанция "Далия Энергийот" в Йоаве.

Общая стоимость экологического ущерба от всех источников загрязнения воздуха в Израиле составила 37 миллиардов шекелей, что на 2% меньше показателей 2023 года. Десять крупнейших загрязнителей ответственны за 60% всех промышленных выбросов в стране.

