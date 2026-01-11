База Wizz Air в Израиле: ожидание снижения цен на билеты и инфраструктурные риски

Израильские СМИ обсуждают экономическую оценку, которую проводили в связи с идеей создания операционной базы лоукостера Wizz Air в аэропорту "Бен-Гурион". Как пишет "Калькалист", вокруг инициативы идет спор – в том числе из-за возможного влияния на израильские авиакомпании и конкуренцию на популярных направлениях.

Согласно документу, который пересказывают экономические издания, на первом этапе речь шла о размещении в Израиле трех самолетов, а при полном развертывании – о росте до 10 бортов. Потенциальный эффект для рынка оценивается как увеличение пассажиропотока примерно на 1-4 млн человек в год (в зависимости от масштаба проекта и числа маршрутов).

В той же оценке отмечается, что рост конкуренции способен привести к заметному снижению цен на билеты. Появление хотя бы одного лоукоста на линии может в среднем привести к удешевлению стоимости авиабилетов на конкретном направлении на 11%.

При этом подчеркивается инфраструктурный риск: "Бен-Гурион" может не выдержать существенного прироста без дополнительных мощностей или альтернативного аэропорта.

В декабре 2025 года министерство транспорта Израиля и руководство венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air объявляли о достижении прогресса на переговорах об открытии базы авиакомпании в Израиле. Как сообщал тогда "Глобс", Wizz Air отказалась от наиболее проблематичного требования получить так называемую "седьмую авиационную свободу" – разрешение на полеты между Израилем и странами, не входящими в Европейский союз, без создания израильской "дочки". Для выполнения данного требования необходимо вносить изменения в двусторонние соглашения Израиля с третьими странами. Кроме того, венгерская авиакомпания согласилась открыть базу в аэропорту "Рамон", но не вместо аэропорта "Бен-Гурион", а в дополнение к нему.

Согласно последним договоренностям, Wizz Air будет выполнять два международных рейса в сутки из аэропорта "Рамон" и внутренние рейсы между аэропортами "Рамон" и "Бен-Гурион".

Вопрос формата работы на данный момент окончательно не определен. Пока что рассматривается возможность промежуточного варианта – работы авиакомпании под европейской регуляцией но с созданием дочерней компании для израильского персонала. Вопрос создания полноценной дочерней израильской авиакомпании будет рассмотрен позднее.

Начало работы Wizz Air из Израиля в качестве базы намечено на март 2026 года.

Стоит отметить, что венгерская авиакомпания все еще не дала обязательства продолжать полеты в Израиль в случае военных действий.