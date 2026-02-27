"Целевая аудитория": иранцы вербуют шпионов в ультраортодоксальном секторе

В ШАБАКе внимательно следят за попытками иранских разведструктур находить в Израиле людей, готовых выполнять задания разведывательного характера, и в последнее время зафиксирован реальный рост попыток вербовки среди "харедим", сообщает "А-Йом".

Вначале израильтяне, находящиеся в контакте с иранцами, выполняют задания, которые им кажутся безвредными – съемка улиц, развешивание плакатов, граффити, постепенно сложность и цена растут, и в итоге они переходят к серьезным заданиям в сфере безопасности и террора.

Из всех раскрытых дел о шпионаже на Иран пять относятся к представителям ультрарелигиозного сектора. Представитель ШАБАКа подчеркнул крайнюю важность повышения осведомленности "харедим" о последствиях сотрудничества с иранцами и об угрозах государству из-за связи с враждебными элементами. "Молодые люди должны понимать, что такая связь может разрушить всю их жизнь", – отметил он.

Представитель ШАБАКа напомнил, что если гражданин получил подозрительное обращение от иностранного лица, он должен немедленно сообщить об этом в полицию или в ШАБАК.