Пуск "зеленой" линии трамвая в Иерусалиме снова откладывается

Дата пуска "зеленой" линии иерусалимского трамвая уже была сдвинута с 30 января на март, однако, как сообщает "Калькалист", и эта дата оказалась неокончательной, и теперь пуск новой линии ожидается только в мае.

Новая отсрочка указана в документе о стоимости охраны работ, направленном группой реализации генерального транспортного плана столицы главному аудитору минфина.

"Зеленая" линия протяженностью 21 километр с 40 станциями соединит квартал Гило на юге с горой Скопус на севере, пройдя через Малху, правительственный квартал, Рамот-Эшколь.

Задержки в строительстве линии были вызваны войной и нехваткой рабочей силы. Кроме того, строительство страдало от актов вандализма со стороны ультраортодоксальных радикальных групп в районах Бар-Илан и Гиват-Шауль.