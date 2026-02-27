Освобожденные в обмен на заложников террористы открыли фалафельную в Египте

После того, как несколько арабских государств и даже Турция отказались принимать выпущенных из израильских тюрем в рамках сделки по освобождению заложников палестинских террористов, группа бывших заключенных открыла в Египте фалафельную.

Как сообщает MiddleEast_24, они столкнулись с нехваткой ресурсов на существование и поняли, что их пребывание в Египте может затянуться, и поэтому бывшие террористы пытаются наладить новую жизнь и заработать на пропитание.

Один из владельцев фалафельной – депортированный в Каир после освобождения Наэль Мухаммад Ясин, исполнитель одного из первых терактов "Интифады Аль-Акса": в 2000 году Ясин, тогда сотрудник палестинских спецслужб, во время совместного патрулирования убил офицера пограничной полиции МАГАВ Йоси Табаджу. Это был первый, но не единственный совершенный им теракт.

В 2006 году он был арестован и приговорен к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Тем не менее, в заключении он отбыл всего 19 лет: 25 января 2025 года Ясин был освобожден в рамках сделки с ХАМАСом по освобождению заложников, его депортировали в Каир.

Фалафельная, которую он с коллегами-террористами открыл в Египте, называется "Аль-Акса".