Сеть "Стемацки" начала взимать комиссию за самостоятельный забор онлайн-покупок из филиалов

Сеть книжных магазинов "Стематцки" начала с 1 января взимать комиссию в размере 4 шекеля за самовывоз онлайн-заказа из магазинов при покупках на сумму менее 199 шекелей.

До сих пор доставка в магазин и самостоятельный забор оттуда были бесплатными, как и в большинстве сетей, предлагающих эту услугу.

Стоит отметить, что ранее к подобному шагу уже прибегли сети "Суперфарм" и Foot Locker.