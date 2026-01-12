Сеть "Стемацки" начала взимать комиссию за самостоятельный забор онлайн-покупок из филиалов
время публикации: 12 января 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 07:38
Сеть книжных магазинов "Стематцки" начала с 1 января взимать комиссию в размере 4 шекеля за самовывоз онлайн-заказа из магазинов при покупках на сумму менее 199 шекелей.
До сих пор доставка в магазин и самостоятельный забор оттуда были бесплатными, как и в большинстве сетей, предлагающих эту услугу.
Стоит отметить, что ранее к подобному шагу уже прибегли сети "Суперфарм" и Foot Locker.