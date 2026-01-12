x
12 января 2026
|
последняя новость: 07:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 07:11
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Суд не дал Мамдани остановить сделку по покупке израильской компанией недвижимости в Нью-Йорке

Судебные решения
Недвижимость
Нью-Йорк
время публикации: 12 января 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 07:11
Суд не дал Мамдани остановить сделку по покупке израильской компанией недвижимости в Нью-Йорке
AP Photo/Yuki Iwamura

Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство мэрии города остановить сделку по продаже портфеля социальной недвижимости обанкротившегося холдинга Pinnacle израильской компании "Саммит Ахзакот" за 451 миллион долларов.

В общей сложности речь идет о 90 зданиях с 5150 квартирами, многие из которых находятся в аварийном состоянии и требуют серьезного ремонта.

В первый день после вступления в должность новый мэр Нью-Йорка Зухран Мамдани объявил о начале юридической и политической борьбы против сделки, выразив сомнения в способности компании восстановить «настолько разрушенную» недвижимость, и предупредив, что она может усугубить запущенность.

По указанию мэра городские власти подали срочное ходатайство в суд об отсрочке продажи на 30 дней, однако суд не принял их позицию. Заместитель мэра по вопросам жилья Лейла Бозорг заявила после этого, что городские власти «изучают свои шаги» и продолжат бороться, чтобы убедиться, что любой новый владелец будет соблюдать законы надзора и выполнит необходимый ремонт.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 06 января 2026

Майкл Рапопорт заявил, что будет баллотироваться на должность мэра Нью-Йорка, чтобы сместить Мамдани
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 января 2026

С Кораном и под землей: Зохран Мамдани принес присягу мэра Нью-Йорка
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 декабря 2025

Мамдани назначил пропалестинского адвоката на должность главного юридического советника мэрии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2025

Отчет: 20% переходной администрации Мамдани связаны с антисионистскими группами