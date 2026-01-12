Суд не дал Мамдани остановить сделку по покупке израильской компанией недвижимости в Нью-Йорке

Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство мэрии города остановить сделку по продаже портфеля социальной недвижимости обанкротившегося холдинга Pinnacle израильской компании "Саммит Ахзакот" за 451 миллион долларов.

В общей сложности речь идет о 90 зданиях с 5150 квартирами, многие из которых находятся в аварийном состоянии и требуют серьезного ремонта.

В первый день после вступления в должность новый мэр Нью-Йорка Зухран Мамдани объявил о начале юридической и политической борьбы против сделки, выразив сомнения в способности компании восстановить «настолько разрушенную» недвижимость, и предупредив, что она может усугубить запущенность.

По указанию мэра городские власти подали срочное ходатайство в суд об отсрочке продажи на 30 дней, однако суд не принял их позицию. Заместитель мэра по вопросам жилья Лейла Бозорг заявила после этого, что городские власти «изучают свои шаги» и продолжат бороться, чтобы убедиться, что любой новый владелец будет соблюдать законы надзора и выполнит необходимый ремонт.