Время зажигания субботних свечей 27 февраля 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 16:55, 18:12

Тель-Авив – 17:18, 18:14

Хайфа – 17:05, 18:13

Беэр-Шева – 17:19, 18:14

Эйлат – 17:20, 18:14

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Тецаве":

Б-г приказывает Моше повелеть сынам Израиля принести чистейшего оливкового масла для зажжения светильника "постоянного горения", который Аарон будет зажигать в Святилище, чтобы тот горел "от вечера до утра". Описываются одеяния священников (коэнов), в которые те должны быть одеты во время храмовых служений. Для обычных коэнов это: 1) ктонет – длинная льняная рубаха; 2) михнасаим – льняные штаны; 3) мицнефет или мигбаат – льняной тюрбан; 4) авнет – длинный пояс.

Коэн-гадоль (первосвященник) вдобавок надевал особые облачения: 5) эфод – одеяние наподобие фартука искусной работы из синей, пурпурной и красной шерсти, льна и золотых нитей, с двумя камнями оникс на оплечьях, на которых выгравированы имена двенадцати колен; 6) хошен – нагрудник судный, четырехугольный и двойной, с двенадцатью драгоценными камнями (по камню на колено), в который также вкладывались Урим и Туммим; 7) мэиль – плащ из синей шерсти с декоративными гранатами и золотыми колокольчиками вдоль нижней кромки, чтобы звук был слышен при служении; 8) циц – золотая пластина, надеваемая на лоб поверх тюрбана, с выгравированными словами: "Святыня Б-гу".

Всевышний также дает подробные предписания о семидневной церемонии посвящения в коэны Аарона и его четырех сыновей. Для этого берутся телец (очистительная жертва), два барана и корзина пресного хлеба. Совершаются жертвоприношения, окропление кровью и помазание елеем, причем особый "баран посвящения" используется для помазания уха, руки и ноги священников. Эта процедура длится семь дней, и семь дней освящается жертвенник.

В завершение дается повеление о ежедневных жертвах (тамид) – двух годовалых ягнятах (утром и в сумерки) с хлебом и вином – и об изготовлении золотого жертвенника для воскурения благовоний – кторет, который Аарон должен возжигать каждое утро и в сумерки, и на котором нельзя приносить иных жертв.

В субботу, предшествующую празднику Пурим, в синагоге достают два свитка Торы: из первого читают недельную главу, а из второго – специальный отрывок "Помни, что сделал тебе Амалек" (Дварим 25:17-19). Чтение "Захор" именно перед Пуримом символически связывает древнего врага Амалека с Аманом, его прямым потомком, подчеркивая вневременную борьбу добра со злом и напоминая, что память о прошлом – залог спасения в будущем.