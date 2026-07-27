Нетаниягу вылетает в Вашингтон на переговоры с Трампом об Иране, Ливане и Газе

В понедельник, 27 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетит в Вашингтон. Вместе с премьер-министром отправится делегация, в которую не вошли журналисты. Предполагается, что Нетаниягу покинет Вашингтон в среду, 29 июля, однако время возвращения в Израиль пока не объявлено.

Во вторник, 28 июля, Нетаниягу встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча Нетаниягу и Трампа после начала войны с Ираном 28 февраля 2026 года.

Перед поездкой Нетаниягу заявил, что намерен обсудить с Трампом "все вопросы, стоящие на повестке дня, включая ситуацию в Иране". Переговоры состоятся на фоне попыток Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Тегераном, боевые действия пока приостановлены. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшую стратегию в отношении иранской ядерной и ракетной программ, условия возможного прекращения огня и действия в случае возобновления атак.

Другой центральной темой станет сектор Газы. Накануне поездки военно-политический кабинет Израиля одобрил допуск Международных стабилизационных сил в районы сектора, не находящиеся под контролем ЦАХАЛа. Предполагается, что первоначально в состав контингента войдут около 200 военнослужащих, в том числе из Уганды и Марокко, причем участие каждой страны должно получить отдельное одобрение Израиля. Сроки развертывания сил пока не определены.

Израильские СМИ называют среди возможных тем переговоров положение в Ливане и Сирии, отношения с Турцией, ситуацию в Иудее и Самарии и перспективы дальнейшего расширения Авраамовых соглашений. Официально канцелярия премьер-министра подтвердила лишь обсуждение общей региональной повестки и Ирана.

После встречи с Трампом Нетаниягу примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, которого он назвал одним из величайших друзей Израиля. Отпевание состоится 28 июля в Вашингтонском национальном соборе. Церемония будет закрыта для широкой публики, но ее покажут в прямом эфире.