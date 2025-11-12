x
12 ноября 2025
Экономика

С декабря подорожает мороженое от компании "Штраус"

время публикации: 12 ноября 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 12:06
С декабря подорожает мороженое от компании "Штраус"
David Cohen/FLASH90

Компания "Глидот Штраус" (входит в группу Unilever через компанию De Magnum) объявила об обновлении прайса и повышении цен с 1 декабря 2025 года.

По сообщению компании, отдельные позиции "Крембо", Magnum, Cornetto и Cremissimo подорожают до 9%. В среднем цены на мороженое этой компании вырастут с декабря на 4,8%.

При этом отмечается что "Эскимо", Solero и Twister пока не дорожают.

