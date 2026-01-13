x
13 января 2026
13 января 2026
Экономика

Суд оправдал "Эль-Аль" по иску о завышении цен

время публикации: 13 января 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 09:46
Суд оправдал "Эль-Аль" по иску о завышении цен
Tomer Neuberg/Flash90

Окружной суд Центрального округа в Лоде отклонил представительский иск против авиакомпании "Эль-Аль" с обвинением в злоупотреблении статусом монополиста и завышении цен.

Иск был подан в феврале 2018 года. Истцы обвиняли авиакомпанию, объявленную монополистом на маршрутах между Израилем и Индией, в завышении цен на билеты для пассажиров с жесткими временными рамками для полетов.

Также в иске утверждалось, что "Эль-Аль" и Air India координировали цены и что "Эль-Аль" платил Air India за отказ от полетов в Израиль.

В своем решении суд постановил, что обвинение в завышении цен является необоснованным, и что речь идет о справедливых ценах с учетом принятой модели ценообразования в авиационной отрасли.

