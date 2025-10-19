The Marker: "Эль-Аль" снижает цены на зимний сезон

Израильское экономическое издание The Marker проверило цены на зимний сезон и зафиксировало существенное удешевление рейсов компании "Эль-Аль" по ряду направлений.

В публикации отмечается, что в последнее время заметно подешевели билеты "Эль-Аль" на популярные направления (включая Лондон). Подчеркивается, что иностранные авиакомпании пока держат тарифы выше, чем у израильского национального перевозчика.

Этому предшествовал общий "обвал" цен, зафиксированный 8 октября. Тогда The Marker писал, что стоимость вылетов из "Бен-Гуриона" опустилась до уровней "довоенного" периода по многим маршрутам.