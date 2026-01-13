Жительница Тель-Авива блокирует проект "Расселение-Застройка" из-за кошек

Тель-Авивский окружной суд рассмотрит иск 294 квартировладельцев в комплексе зданий в Тель-Авиве, в котором продвигается проект "Расселение-Застройка", против группы квартировладельцев (3% от общего числа жильцов), отказывающихся подписывать договор с застройщиком.

Как сообщает "Калькалист", одна из противниц проекта подала в суд отзыв на иск, в котором утверждает, что проект нанесет серьезный ущерб популяции уличных кошек.

Согласно отзыву, ответчица является "центральной и известной фигурой в жизни общины местных кошек в комплексе, и их регулярное кормление в значительной степени зависит от ее ежедневной деятельности. Разрыв этой связи без организованной альтернативы или разумного решения приведет к серьезному ухудшению качества жизни животных".

Кроме того, по словам ответчицы, "из 12 кошек, живущих в ее квартире, часть – пожилые и страдают от хронических медицинских проблем. При этом для ответчицы они не домашние питомцы, а члены семьи, за которыми она ухаживает многие годы". Ответчица утверждает, что на практике не существует доступной квартиры для аренды на длительный срок, которая сможет вместить всех животных, находящихся под ее ответственностью. Попытки ответчицы найти альтернативную квартиру на длительный срок через агентов натолкнулись на категорический отказ показать ей объекты недвижимости, как только сообщалось, что она проживает с 12 кошками.