Израильские НПЗ зарабатывают на проблемах России с бензином. Расплачиваться будут водители

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим объектам вынудили Москву ввести запрет на экспорт топлива и начать импорт из Беларуси.

В последние годы доля России на глобальном рынке топлива составляла более 5%. Исчезновение с рынков топлива в таких объемах привело к резкому росту цен.

"Маржа переработки" – разница между ценой сырой нефти и ценой, по которой нефтеперерабатывающие заводы продают нефтепродукты, – достигла 70 долларов за баррель. Для сравнения, три недели назад она составляла всего 43 доллара.

Как отмечает "Глобс", это хорошие новости нефтеперерабатывающих заводов по всему миру, включая два израильских – Хайфский НПЗ и Ашдодский НПЗ, акции которых выросли за последний месяц на 16% и 24% соответственно.

В то же время, если ситуация не изменится, в начале августа израильского водителя ждет новый рост цен на бензин после двух месяцев существенного снижения. Цена бензина в Израиле регулируется государством на основании цен на бензин в портах Италии и юга Франции в последнюю неделю месяца.