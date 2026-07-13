ООН: боевики ХАМАСа захватили пункт раздачи продовольствия в Джабалии

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) приостановила работу пункта раздачи продовольствия в Джабалии на севере сектора Газы после того, как его силой захватили боевики ХАМАСа. По данным организации, вооруженные люди также напали на водителей грузовиков с гуманитарной помощью.

Гуманитарный координатор ООН на палестинских территориях Рамиз Алакбаров заявил, что произошедшее не является единичным случаем, а свидетельствует о расширении практики запугивания и вмешательства в доставку помощи.

По имеющимся сообщениям, вооруженные лица также проникли на склад Всемирной продовольственной программы и сорвали доставку продовольствия на севере сектора.

В обращении к жителям сектора Газы представители ООН заявили, что боевики ХАМАСа, стремясь сохранить власть, запугивают население и присваивают гуманитарную помощь, предназначенную для гражданских лиц.

Работа пункта в Джабалии прервана до восстановления безопасных условий для сотрудников и получателей помощи, заявляет WFP.

Отметим, что в заявлении Алакбарова ХАМАС прямо не упомянут. Но по контексту очевидно, что речь идет о действиях именно этой террористической организации. В официальном тексте ООН говорится про "вооруженных людей, связанных с де-факто властями".