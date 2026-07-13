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Мир

Пожар охватил лес Фонтенбло, к борьбе привлечены самолеты

Франция
Пожары
время публикации: 13 июля 2026 г., 09:58 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 10:01
Пожар охватил лес Фонтенбло, к борьбе привлечены самолеты
Wikipedia.org. Фото: Thesupermat

Два самолета пожарной авиации направлены на борьбу с масштабным лесным пожаром в Фонтенбло, в 60 километрах к юго-востоку от Парижа. Они были переброшены с юга Франции, где обстановка до недавнего времени была более опасной.

Власти называют пожар страшным и крайне опасным. Он поглотил 800 гектаров леса, который на протяжении веков был охотничьим угодьем французских королей, а сейчас стал популярной туристической достопримечательностью. Площадь возгорания ширится. Перекрыта трасса А6, соединяющая Париж с Лионом. 15 домов эвакуированы.

Пожарные заявляют, что их основные усилия направлены на спасение жизней. Отметим, что это уже третья волна экстремальной жары, накрывшей Францию с начала нынешнего лета. Климат в Европе меняется, и континент к этому не готов.

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