Пожар охватил лес Фонтенбло, к борьбе привлечены самолеты

Два самолета пожарной авиации направлены на борьбу с масштабным лесным пожаром в Фонтенбло, в 60 километрах к юго-востоку от Парижа. Они были переброшены с юга Франции, где обстановка до недавнего времени была более опасной.

Власти называют пожар страшным и крайне опасным. Он поглотил 800 гектаров леса, который на протяжении веков был охотничьим угодьем французских королей, а сейчас стал популярной туристической достопримечательностью. Площадь возгорания ширится. Перекрыта трасса А6, соединяющая Париж с Лионом. 15 домов эвакуированы.

Пожарные заявляют, что их основные усилия направлены на спасение жизней. Отметим, что это уже третья волна экстремальной жары, накрывшей Францию с начала нынешнего лета. Климат в Европе меняется, и континент к этому не готов.