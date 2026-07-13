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Ближний Восток

Лидер иранской "Зеленой партии": "Если придется – ликвидируем Трампа прямо в Белом доме"

Иран
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 13 июля 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 11:28
Лидер иранской "Зеленой партии": "Если придется – ликвидируем Трампа прямо в Белом доме"
AP Photo/Vahid Salemi

Лидер иранской "Зеленой партии" Хосейн Канани Мокаддам, в прошлом – генерал Корпуса стражей исламской революции, вывел на новый уровень угрозы в адрес президента США Дональда Трампа, которому режим аятолл угрожает отомстить за ликвидацию Али Хаменеи.

"Если наша цель – ликвидация Трампа, Исламская республика с легкостью сделает это даже в Белом доме. Когда возникнет такая необходимость, мы вполне способны это сделать", – цитирует его агентство Maan.

Он также сообщил, что целью переговоров с США является не достижение мира, а снижение напряженности: "Мы не ведем переговоров с Трампом и его преступными приспешниками. Наша цель – утверждение наших прав. Удары возмездия против США остаются на повестке дня".

Отметим, что иранская "Зеленая партия" не имеет отношения к защите окружающей среды. Это исламская партия, связанная с истеблишментом КСИР и декларирующая центристские позиции – между консерваторами и реформистами. Зеленый – цвет ислама.

Ближний Восток
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