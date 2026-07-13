Иран сообщил о перехвате БПЛА LUCAS – американской копии "Шахеда"

Вооруженные силы Ирана сообщили, что ПВО Исламской республики уничтожили в небе над Бендер-Аббасом легкий американский дрон LUCAS. Опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент перехвата.

LUCAS – аббревиатура, означающая "низкобюджетная беспилотная атакующая система. Стоимость одного беспилотника составляет всего 35000 долларов, а его прообразом стал иранский дрон "Шахед". Первые БПЛА поступили на вооружения американской армии в декабре 2025 года.

Корпус стражей исламской революции заявляет, что в ходе последнего "удара возмездия" атакованы авиабаза Принц Хасан в Иордании, американский командный центр БПЛА в Бахрейне, авиабаза Али аль-Салам в Кувейте. В Омане уничтожены радарные установки.