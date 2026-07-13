США расширили ОАЭ доступ к передовым технологиям

Министерство торговли США перевело Объединенные Арабские Эмираты из групп D:3 и D:4 в группу A:5 по классификации правил экспортного контроля. ОАЭ стали первой арабской страной, получившей такой статус.

На практике это означает, что многие экспортные операции, ранее требовавшие индивидуальной лицензии от властей США, теперь могут проходить без лицензии.

В частности, речь идет об ИИ-чипах, коммерческих спутниках, технологиях двойного назначения, гражданской атомной энергетике и отдельных видах оборонной продукции.

Одобренные правительственные структуры и компании ОАЭ смогут получать самые современные американские вычислительные системы, включая ИИ-чипы и серверы, без отдельных экспортных лицензий. То же самое касается ряда американских технологических компаний и их дочерних структур в ОАЭ – включая OpenAI, Microsoft, Google, Oracle, Amazon, Apple, Meta и xAI.