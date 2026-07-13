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Экономика

США расширили ОАЭ доступ к передовым технологиям

США
ОАЭ
время публикации: 13 июля 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 11:01
США расширили ОАЭ доступ к передовым технологиям
AP Photo/Alex Brandon

Министерство торговли США перевело Объединенные Арабские Эмираты из групп D:3 и D:4 в группу A:5 по классификации правил экспортного контроля. ОАЭ стали первой арабской страной, получившей такой статус.

На практике это означает, что многие экспортные операции, ранее требовавшие индивидуальной лицензии от властей США, теперь могут проходить без лицензии.

В частности, речь идет об ИИ-чипах, коммерческих спутниках, технологиях двойного назначения, гражданской атомной энергетике и отдельных видах оборонной продукции.

Одобренные правительственные структуры и компании ОАЭ смогут получать самые современные американские вычислительные системы, включая ИИ-чипы и серверы, без отдельных экспортных лицензий. То же самое касается ряда американских технологических компаний и их дочерних структур в ОАЭ – включая OpenAI, Microsoft, Google, Oracle, Amazon, Apple, Meta и xAI.

Экономика
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