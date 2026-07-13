Сеть "Махсаней а-Шук" снова повышает стоимость доставки

Розничная сеть "Махсаней а-Шук", управляющая шестью десятками продуктовых магазинов, второй раз за месяц повысила стоимость доставки при онлайн-покупках.

Около месяца назад сеть повысила стоимость доставки с 29,9 до 35,9 шекеля, установив ее на одном уровне с конкурентами. Сегодня цена была повышена еще раз до 38,9 шекеля.

Напомним, что за последние два месяца большинство розничных сетей повысили цены до 35,9 шекеля.

Исключение составляют Carrefour Online, "Тив-Таам" и "Кешет-Таамим", оставившие ее на уровне 29,9 шекеля.