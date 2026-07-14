Трамп: "Мы нанесем по Ирану очень мощный удар сегодня ночью и снова сильно ударим завтра"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы нанесут новые мощные удары по Ирану в ночь на 14 июля и продолжат атаки на следующий день. Об этом он сказал в телефонном интервью консервативному американскому радиоведущему Хью Хьюитту.

"Мы нанесем по ним очень мощный удар сегодня ночью и снова сильно ударим завтра. И они ничего не смогут с этим сделать", – заявил Трамп. Он добавил, что у Ирана "ничего не осталось, кроме громких заявлений".

Американский президент также прокомментировал меморандум о взаимопонимании, заключенный с Тегераном в июне. По его словам, соглашение было своего рода проверкой, которую Иран не прошел.

"Это был своего рода тест, но они не выполнили его условий", – сказал Трамп. Он добавил, что меморандум "мало что значит", поскольку, по его выражению, США имеют дело с людьми, которым нельзя доверять.

В ходе интервью Трампа спросили о глубоко расположенном под землей комплексе, известном как "Гора Кирки", который находится к югу от ядерного центра в Натанзе. Назначение строящегося объекта достоверно не установлено, однако западные специалисты допускают, что он может использоваться для хранения ядерных материалов или другой деятельности, связанной с иранской ядерной программой.

""Гора Кирки" – возможная цель для одного большого, мощного удара", – заявил Трамп.

По его словам, американская сторона внимательно следит за объектом, но пока не фиксирует там активной деятельности.

"Мы, вероятно, нанесем удар по "Горе Кирки" относительно скоро", – добавил президент США.

В том же интервью Трамп заявил, что хорошо ладит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, несмотря на периодические разногласия.

"Иногда я с ним не согласен и даю это понять. И в этих случаях я оказывался прав", – сказал президент США. Он отверг утверждения, будто он дистанцировался от Нетаниягу, и назвал его эффективным премьер-министром военного времени. По словам Трампа, "без нас двоих Израиля сегодня не существовало бы".