Международная морская организация выступила против введения платы за проход через Ормузский пролив

Международная морская организация ООН (IMO) прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о намерении взимать 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив.

"Мы ознакомились с публикацией и ожидаем дополнительных подробностей. IMO неизменно выступает категорически против взимания платы за проход через проливы, используемые для международного судоходства. Международное право не предусматривает обязательных сборов только за проход через пролив", – заявил представитель организации.

Ранее Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и провозгласил США "стражами Ормузского пролива". По его словам, Вашингтон намерен взимать 20-процентный сбор с перевозимых через пролив грузов в качестве компенсации за охрану.