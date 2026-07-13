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Экономика

Международная морская организация выступила против введения платы за проход через Ормузский пролив

Иран
Дональд Трамп
ООН
Судоходство
время публикации: 13 июля 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 20:02
Международная морская организация выступила против введения платы за проход через Ормузский пролив
AP Photo

Международная морская организация ООН (IMO) прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о намерении взимать 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив.

"Мы ознакомились с публикацией и ожидаем дополнительных подробностей. IMO неизменно выступает категорически против взимания платы за проход через проливы, используемые для международного судоходства. Международное право не предусматривает обязательных сборов только за проход через пролив", – заявил представитель организации.

Ранее Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и провозгласил США "стражами Ормузского пролива". По его словам, Вашингтон намерен взимать 20-процентный сбор с перевозимых через пролив грузов в качестве компенсации за охрану.

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Трамп объявил, что США будут взимать плату за безопасность в Ормузском проливе