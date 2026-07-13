СБУ ударила по порту "Кавказ" и терминалу "Крым", атакованы паромы, радары и нефтебазы

Служба безопасности Украины сообщила о проведении в оккупированном Крыму и в России масштабной операции, призванной существенно ослабить боевой потенциал и логистическое обеспечение российских войск.

Атакованы два патрульных катера проекта 12150 "Мангуст" в акватории Черного моря, ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе "Багерово" в Крыму, три стационарные радиолокационные станции, которые использовались для обнаружения безэкипажных катеров и ударных БПЛА, автомобильные паромы "Ейск" и "Мария" на паромном терминале "Крым" в Керчи, автомобильные паромы "Лаврентий" и "Панагия" в порту "Кавказ", три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту "Кавказ", железнодорожный склад с цистернами на грузовой станции "Кавказ" и резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Тюрьмы Ставропольского края, в 600 километрах от границы с Украиной.