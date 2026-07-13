Актер театра "Гешер" Никита Гольдман получил театральную премию Тель-Авива

В Тель-Авиве впервые состоялась церемония вручения Театральной премии города, главную награду которой получил спектакль "Носороги" театра "Бейт Лисин". Постановка режиссера Яира Шермана была признана спектаклем года, а также удостоилась наград за лучший дизайн костюмов и световое оформление. Премию в категории "Прорыв года" получил актер Никита Гольдман за роль в постановке театра "Гешер" "Мамаша Кураж и ее дети".

Среди других лауреатов премии – Двир Бендек, получивший награду за лучшую мужскую роль за работу в спектакле "Кит" театра "Камери", и Норман Исса, признанный лучшим актером второго плана за роли в спектаклях "Кавказский меловой круг" и "Примечание на полях" театра "Габима". Постановка "Примечание на полях", созданная по мотивам одноименного фильма Йосефа Сидера, также была отмечена как лучший спектакль по пьесе.

Церемония прошла в Национальном театре "Габима" и объединила четыре ведущих театра Тель-Авива – "Габиму", "Камери", "Гешер" и "Бейт Лисин". Ведущими вечера стали актрисы Нелли Тагар и Алона Саар.

Премия была учреждена муниципалитетом Тель-Авива для поддержки городских театров. Изначально церемонию планировалось провести раньше, однако ее дважды переносили из-за военных действий.

Премия за вклад в развитие театрального искусства была вручена поэту и переводчику Аарону Шабтаю.

Открывая церемонию, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи подчеркнул значение культуры для демократического общества. "Искусство и культура важны для демократии не меньше, чем верховенство закона и защита меньшинств. Наша человечность нуждается в том, что они дают, чтобы выживать и развиваться", – заявил он.